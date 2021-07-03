وزير الداخلية السعودي: نقل المخالفين والتستر عليهم تجاوز لأمن المملكة

قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءَهم أو التستر عليهم يصنف ضمن الجرائم الكبرى؛ لما فيه تجاوز على الأنظمة في المملكة.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت: "يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزًا على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمسّ أمن المملكة".

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ضبط المخالفين

وكانت قد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، وذلك للفترة من 14/ 11/ 1442هـ الموافق 24/ 6/ 2021م حتى 20/ 11/ 1442هـ الموافق 30/ 6/ 2021م لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 19812 مخالفًا، منهم 8570 مخالفًا لنظام الإقامة، و10295 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 224 شخصًا، 43% منهم يمنيو الجنسية، و47% إثيوبيو الجنسية، و5% صوماليو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 47 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 5 أشخاص.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 66648 وافدًا مخالفًا، منهم 57946 رجلًا، و8702 امرأة.

خامسًا: تمت إحالة 36454 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 14863 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 16294 مخالفًا.

السجن والغرامة

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به. كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.