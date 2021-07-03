وزير الصناعة السعودي ينعى رجل الإطفاء مشعل الحريجي

قدم وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف، التعازي لأسرة مشعل الحريجي رجل الدفاع المدني الذي استشهد أثناء عمله في إطفاء حريق في أحد المصانع في الدمام.

وأكد عبر تغريدة له على حسابه في "تويتر"، أن التزام المنشآت الصناعية بإجراءات الأمن والسلامة وعدم التهاون في متطلباتها، واجب وضرورة على الجميع التقيد بها، ونعمل في منظومة الصناعة والتعدين على التأكد من تطبيق ذلك.

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وكان الشهيد مشعل مطلق الحريجي أحد رجالات الدفاع المدني، قد توفي خلال مشاركته في إطفاء حريق نشب أمس الجمعة في المدينة الصناعية بمدينة الدمام، ولم يسعفه القدر لإتمام مراسم زفافه الذي كان يستعد له، منتظراً عودة والده من الكويت.

وقد شيع أهالي محافظة حفر الباطن، مساء أمس الجمعة، الشهيد مشعل بن مطلق الحريجي، الذي استشهد نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق، وشارك في تشييع جثمان الشهيد عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والمدنية، وجمع غفير من الأهالي.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني أحد عناصرها، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب بمكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": "تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي مشعل مطلق الحريجي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام".