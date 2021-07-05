سعودي يلاحق الحشرات النادرة منذ 15 عاماً.. لماذا؟

كرس مصور ضوئي سعودي جهده في التنقل بين مناطق المملكة، منذ أكثر من 15 عاماً، بحثاً عن الحشرات النادرة والغريبة، في العديد من مواقع استيطانها، بهدف توثقه المميز والإبداعي في استخدام تقنية عالية الجودة "الماكرو"، في إظهار جمال الحشرات، والتعريف بأنواعها وبفضائلها المختلفة.

وتحدث المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون عادل محمد لـ"العربية.نت" قائلاً: أنا شغوف بتصوير الحشرات بأنواعها المتعددة وأشكالها المختلفة، والبحث عن أنواعها، ورصد سلوكها ومعرفة موطنها الأصلي، بهدف نشر المعرفة للآخرين وتقديم كم كبير من المعلومات للحشرات التي أقوم بتوثيقها في العديد من المواقع، من أبرزها جبال فيفا والباحة وجدة والطائف وجازان وعسير، ومرتفعات جبال السروات وغيرها من المواقع.

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كما أضاف: تنقلتُ بين أطراف المستنقعات، وداخل المزارع وبين الغابات، وبحثت عنها فوق أوراق الشجر، وعلى الزهر والورد لرصد وتصوير أنواع عديدة من الحشرات، ومنها اليعسوب والسرعوف وخنافس غمدية الجناح، وكذلك الفراشات والجندب الأخضر والدبور الأحمر و الجراد الأسود.

وأبان المصور عادل أن كل منطقة وموسم له حشرات معينة، ففي الصيف تظهر خنفساء يوليو، وهي متخصصة أكثر في التين، فهناك العديد من تصرفات الحشرات التي لها قوة تأثير في التوازن البيئي، ومعظم هذه الحشرات تظهر في الصيف، وتكون منتشرة وغير سامة.