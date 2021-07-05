فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين

سحقت شاحنة مجموعة من السيارات كانت واقفة عند الإشارة الضوئية، في محايل عسيرة جنوب السعودية، حين فقدت سيطرتها، مخلفة 4 إصابات وحالتي وفاة، وعلى إثر ذلك، راج مقطع فيديو وثق الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، محققة مشاهدات عالية، واصفين المشهد بالمروع.

فيديو الحادثة التي وقعت الاثنين بالقرب من طريق أبها، وتحديداً في الإشارة الضوئية الشهيرة باسم "إشارة اضرس"، أظهر عددا من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بالمركبات بقوة دون أن تتوقف، وتسبب الحادث في أضرار جسيمة بعدد من المركبات، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الموقع.

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فيما أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم بمحافظة محايل في تمام الساعة: 09.38 صباح اليوم الاثنين، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود أربع إصابات بالموقع وحالتين وفاة، وحالة خطيرة وحالة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل جميع الحلات إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

كما أكد أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير تنوه بأخذ الحيطة والحذر وفي حال وجود حالة طارئه لا قدر الله بإمكانكم الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.