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واشنطن تؤكد للأمير خالد بن سلمان التزامها بالعلاقة الدفاعية مع السعودية

Saudi Arabia's Vice Minister of Defense Prince Khalid bin Salman waits for a meeting with US Secretary of Defense Mark Esper and others at the Pentagon August 29, 2019, in Washington, DC.
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (أرشيفية)

واشنطن تؤكد للأمير خالد بن سلمان التزامها بالعلاقة الدفاعية مع السعودية

وزارة الدفاع الأميركية: ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أجرى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، محادثات في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مع كبار المسؤولين العسكريين.

وقد التقى الأمير خالد بن سلمان بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي أكد التزام أميركا بالعلاقة الدفاعية مع السعودية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الأمير خالد بن سلمان سيجري محادثات الأربعاء كذلك مع المسؤولين الأميركيين.

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وقد أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" التزامها "بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، مضيفةً: "ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وشددت وزارة الدفاع الأميركية على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقات الدفاعية مع السعودية".

كما نددت "بالهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني".

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