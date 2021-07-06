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إنقاذ حياة توأم "سيامي" من توقف القلب في مكة

التوأم السيامي في مكة

إنقاذ حياة توأم "سيامي" من توقف القلب في مكة

التوأم السيامي خضع للفحوصات المبدئية التي أوضحت وجود كبد واحدة للتوأمين السياميين وعمودين فقريين وقلبين لكل منهما

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العربية.نت - حامد القرشي

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أنقذ فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي "توأم سيامي" وصلا إلى المستشفى كحالة إنقاذ حياة، وبينت استشاري عناية مركزة حديثي الولادة الدكتورة فايزة السلمي، بأنه تم قبول حالة التوأم على أنها "إنقاذ حياة" من أحد المستشفيات الخاصة في مكة المكرمة، وفور وصول الطفلين تم التعامل مع الحالة، وحين الكشف اتضح أنهما يتشاركان في منطقة "الصدر والبطن" ولهما رأسان وساقان وثلاثة أذرع، والفحوصات ما زالت مستمرة للاطمئنان والتأكد من صحة الطفلين.

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وكشفت مصادر طبية، بأن التوأم السيامي خضع للفحوصات المبدئية التي أوضحت وجود كبد واحدة للتوأمين السياميين وعمودين فقريين وقلبين لكل منهما، كما توجد كليتان صغيرتان، واحدة حجمها جيد، أما الكبد فتبين أن هناك كبدًا واحدًا من خلال الموجات الصوتية".

من جانبه ثمن المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور عطية الزهراني جهود الفريق الطبي نظرا لمدى صعوبة التعامل في مثل هذه الحالات، والتي تعد تحدياً كبيراً لهذا الصرح الكبير.

من جانب آخر أكد المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي سعي مستشفى الولادة والأطفال بتقديم أفضل رعاية صحية مبيناً نجاح إنقاذ حياة التوأمين بلا مضاعفات ولله الحمد.

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