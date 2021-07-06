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للباحثين والمهتمين.. خدمة توفرها هيئة المكتبات السعودية

هيئة المكتبات السعودية

للباحثين والمهتمين.. خدمة توفرها هيئة المكتبات السعودية

المملكة تمتلك أكثر من 27% من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية في الدول العربية

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العربية.نت - نادية الفواز

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وفرت هيئة المكتبات السعودية خدمة "إتاحة المخطوطات" على موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يعد هذا المشروع نوعيًا على مستوى العالم، وستُتيح الهيئة من خلاله المخطوطات لعموم المتصفحين والباحثين والمهتمين بهذا المجال، وذلك حرصًا من هيئة المكتبات السعودية على دعم الوصول الحر للمعلومات، من خلال الرابط الإلكتروني: https://libraries.moc.gov.sa/ar/manuscripts

وتهدف الخدمة لتوفير الوقت والجهد على الباحثين والمهتمين بالاطلاع على المخطوطة وجميع التفاصيل المتعلقة بها والتي تشتمل على: صورة من المخطوطة، وعنوانها، ووصفها، وموضوعها، واسم المؤلف كاملاً، وتاريخ وفاته، وبداية ونهاية المخطوطة، واسم الناسخ، ونوع الخط، وعدد أوراقها ومقاسها، واللغة التي نسخت بها، ومكان حفظها، ورقم الحفظ، بالإضافة إلى ملاحظاتٍ عامة حولها.

مشروع نوعي

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ويعد هذا المشروع نوعياً على مستوى العالم، وخاصة في الوطن العربي، والذي بذلت خلاله هيئة المكتبات جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المخطوطات، وإتاحتها ضمن مشروعٍ أطلقته في وقتٍ سابق، وجرى خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات الرائدة والمالكة للمخطوطات المرقمنة في السعودية، بهدف التعريف بالعدد الكبير من المخطوطات النادرة، وتوثيق مكان حفظها، وإبرازها وتوفيرها تحت منصة واحدة.

الإحصائيات

وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 27% من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية في الدول العربية، إضافة إلى امتلاكها لأقسام مستقلة للمخطوطات في معظم المكتبات السعودية، ومعامل للترميم والصيانة باستخدام أحدث التقنيات، إضافةً إلى تشجيع تحقيق ونشر المخطوطات عن طريق دعم برامج الدراسات العليا في الجامعات، وإتاحة فهارس المخطوطات آلياً لجميع الباحثين من داخل المملكة وخارجها.

ويقصد بالمخطوطات كل ما كتب بخط اليد سواءً كان كتابًا أو وثيقة أو رسالةً، وسواءً أكان باللغةً العربية أو غيرها.

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