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السعودية.. أمر بالقبض على ناشر محتوى يثير التعصب القبلي

النيابة العامة السعودية

السعودية.. أمر بالقبض على ناشر محتوى يثير التعصب القبلي

نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء ويثير التعصب القبلي المقيت عبر وسائل التواصل يعد مساساً بالنظام العام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتي يثير التعصب القبلي والبغضاء والكراهية في المجتمع، عبر نشر معلومات مغلوطة تثير النعرات القبلية في شبكات التواصل الاجتماعي.

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وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الآداب العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليه استناداً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وسرعة إحالته إلى النيابة العامة.

وشدد المصدر على أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء ويثير التعصب القبلي المقيت عبر وسائل التواصل يعد مساسا بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ولفت المصدر نفسه إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية.

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