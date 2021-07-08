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السعودية: "منصة إحسان" تطلق برنامج الأضاحي

إحسان

السعودية: "منصة إحسان" تطلق برنامج الأضاحي

البرنامج يوفر خلال موسم الحج عدة منتجات منها الأضحية والهدي

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الرياض - العربية.نت

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أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في السعودية، برنامج الأضاحي تزامناً مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى.

ويتيح البرنامج للحجاج والمضحين توكيل المنصة بذبح الأضاحي والصدقة وتوزيعها على مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية.

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كما، يهدف برنامج الأضاحي إلى تسهيل أداء النسك رقمياً عبر الشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي".

ويوفر أيضاً خلال موسم الحج عدة منتجات منها الأضحية والهدي، فيما يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

خطوات في 60 ثانية

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة عبد العزيز الحمادي، إن برنامج "أضاحي" يتيح لمستخدميه تقديم الأضحية عبر خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من 60 ثانية.

كذلك، أشار إلى أن ذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها يتم داخل السعودية في وقتها الشرعي، وعن طريق مجازر معتمدة يتم التأكد من توافر جميع الشروط الصحية فيها.

وأوضح أن برنامج الأضاحي يضمن لمستخدميه استيفاء الأضاحي للشروط الشرعية في أنواعها ومواصفاتها وذبحها وتوزيعها.

أضاحي العيد
أضاحي العيد

معايير أمنية معتمدة

يشار إلى أن برنامج الأضاحي يعد أحد البرامج التي أطلقتها منصة "إحسان" استثماراً للذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر واستدامة الخدمات التنموية. وتقدّم المنصة فرص تبرع متنوّعة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل وخارج السعودية، وذلك وفقاً لما يردها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية.

كما، تخضع المنصة لأعلى المعايير الأمنية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والتي تتابع أعمال المنصة بشكل مباشر وتمكنها تقنياً.

وتعد "سدايا" أحد أعضاء اللجنة الإشرافية التي تعمل على تعزيز تكامل الأعمال في منصة إحسان، والمكوّنة من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية أخرى.

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