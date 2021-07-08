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الصحة السعودية: تجهيز 4 مستشفيات في المشاعر المقدسة

جانب من تجهيزات مستشفيات مكة
خاص

الصحة السعودية: تجهيز 4 مستشفيات في المشاعر المقدسة

مناطق عزل مخصصة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من الحجاج

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العربية.نت - حامد القرشي

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كشف المتحدث الرسمي في صحة منطقة مكة المكرّمة حمد فيحان العتيبي عن تجهيز 4 مستشفيات بالمشاعر المقدسة، لموسم الحج هذا العام

وأوضح في تصريح لـ "العربية.نت" أن المستشفيات هي جبل الرحمة وشرق عرفات ومنى الوادي والمستشفى الميداني المتنقل، بالإضافة إلى 6 مراكز بالمشاعر .

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كما، أضاف أن هناك 45 مقراً لضربات الحرارة منها 23 في جبل الرحمة، و 22 بمنى الوادي، كما أن هناك 42 سرير عناية مركزة بمستشفى جبل الرحمة ومستشفى منى الوادي.

الفرق الطبية

إلى ذلك، أشار العتيبي إلى أن عدد الفرق الطبية هذا العام بلغ 32 فرقة طبية، منها 10 فرق بمستشفيات العاصمة المقدسة، و22 فرقة بالمشاعر المقدسة، كما تشارك في أعمال حج هذا العام 36 سيارة إسعاف.

وأكد أنه في حالة الاشتباه بفيروس كورونا، وظهور أعراض على الحاج، سيتم عزل الحالة فوراً في أماكن مخصصة داخل المستشفى، كما سيتم إجراء الفحوصات المخبرية داخل المشاعر المقدسة والتأكد من حالة الحاج.

بروتوكولات وقائية

وقال إن بروتوكولات وقائية وضعت لجميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك لحجاج بيت الله الحرام داخل مقرات العمل، وكذلك في إسكان الحجاج والعاملين.

كذلك، بيّن وجود جهات رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية للمشاركين، بالإضافة إلى وجود فريق متخصص من مكافحة العدوى داخل المستشفى لتطبيق جميع البروتوكولات الصحية.

جولات تفقدية للتأكد من الجاهزية
جولات تفقدية للتأكد من الجاهزية

وأكد أنه تم التركيز على الجانب الوقائي والتجهيز لضربات الحرارة والإجهاد الحراري المتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لحج هذا العام.

في موازاة ذلك، أفاد العتيبي، بأن مراكز صحية جهّزت بمراوح التبريد، كما تم عقد دورات تدريبية للتعامل مع ضربات الحرارة والإجهاد الحراري، للتعامل مع هذه الحالات.

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