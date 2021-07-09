الهلال الأحمر السعودي يتأهب للحج.. 50 مركز إسعاف

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، بتسخير جميع ما تملك من إمكانيات من قوى بشرية بالإضافة إلى أسطولها من سيارات إسعاف والعربات المخصصة للكوارث وغيرها من المركبات.





وتشارك الهيئة في حج هذا العام بأكثر من 549 من الكادر الطبي، ما بين أطباء وأخصائي وفنيي إسعاف وطب طوارئ، موزعين على 51 مركز إسعاف في العاصمة المقدسة ومشعر منى ومزدلفة وعرفات ومجمع الإسناد.

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كما تم تدعيم القوى البشرية بأكثر من 170 من أسطولها الإسعافي، والذي يتكون من 144 سيارة إسعاف، و22 دراجة نارية وعشر عربات غولف، بالإضافة لعربتي كوارث، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري خلال مهمة حج هذا العام.

غرفة العمليات

ويستقبل أكثر من 106 من العاملين في غرفة عمليات العاصمة المقدسة البلاغات، في تخصصات مختلفة تتناسب مع العمل في استقبال وترحيل البلاغات ومتابعات الحالة من قبل الفرق الطبي، حتى وصول الفرق الإسعافية، ونقلها إلى المنشآت الصحية المناسبة.

في حين دعمت الهيئة أعمال الحج بالفريق التطوعي التابع لها من خلال مشاركة أكثر من 300 متطوع، يشكل 66% من المتطوعين، و34% من المتطوعات في مختلف التخصصات الطبية والصحية، وتمثل مشاركتهم في تقديم الدعم في الخدمات الإسعافية في مراكز الحرم والمشاعر المقدسة، والعمل على توعية وتثقيف الحجاج والمشاركين في الحج حول جائحة كورونا.

أفضل الخدمات الإسعافية

وأوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى لـ"العربية.نت"، أن الهيئة وضعت كافة طاقاتها وإمكانيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج من خلال تقديم أفضل الخدمات الإسعافية للحجاج والمشاركين في الحج.

كذلك تابع "العمل على برنامج الحج يبدأ منذ انتهاء آخر موسم حج لتلافي الصعوبات، والتحسين المستمر في رفع جودة الخدمة الإسعافية، من خلال رصد كل الإيجابيات والسلبيات التي تمت في مواسم الحج، للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة".