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السعودية: تفاصيل جديدة عن حادث "إشارة الضرس" في عسير

الشاحنة خلال سحقها السيارات
الشاحنة خلال سحقها السيارات

السعودية: تفاصيل جديدة عن حادث "إشارة الضرس" في عسير

الحادث تسبب كذلك بأضرار جسيمة في عدد من المركبات

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العربية.نت - نادية الفواز

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ارتفع عدد ضحايا حادِث الشاحنة التي سحقت عدداً من السيارات التي كانت تصطف عند إشارة حي "الضرس" بمحافظة محايل عسير، إلى 3 أشخاص.

وكان المتوفى الأخير يعاني من إصابات خطيرة جراء الحادث، كما نُقل إثر ذلك إلى مستشفى محايل العام لكنه توفي مؤخراً عن عمر يناهز 37 عاماً.

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إلى ذلك، يرقد في نفس المستشفى مصاب آخر "مصري الجنسية" يبلغ من العمر 52 عاماً، ولا يزال يتلقى العلاج من الإصابات المتوسطة التي لحقت به جراء الحادث.

وكشفت إدارة المرور في عسير، أن سبب الحادث يعود لتعطل حدث في مكابح الشاحنة أثناء سيرها.

وتسبب الحادث في أضرار جسيمة بعدد من المركبات، وعلى الفور باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي الموقع.

وفاة شخصين

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم بمحافظة محايل وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

يشار إلى أن الشاحنة سحقت العديد من السيارات المتوقفة عند إحدى الإشارات المرورية في حي الضرس، ما أسفر عن وفاة شخصين، أحدهما سعودي الجنسية يبلغ من العمر 74 عاماً، وباكستاني يبلغ من العمر 48 عاماً.

كما أظهر فيديو الحادثة التي وقع بالقرب من طريق أبها، عدداً من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بها بقوة دون أن تتوقف.

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