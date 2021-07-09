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تنسيقي حجاج الداخل يتأهب لإعاشة الحجاج بـ "ملتقى التذوق"

جانب من ملتقى التذوق

تنسيقي حجاج الداخل يتأهب لإعاشة الحجاج بـ "ملتقى التذوق"

68 مؤسسة وشركة خدمة حجاج الداخل شاركوا في الملتقى

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العربية.نت - حامد القرشي

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شاركت عدد من الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية المتخصصة في تقديم الوجبات الجاهزة مُسبقة التجهيز، استعداداً لتقديمها لحجاج هذا العام، ضمن "ملتقى التذوق".

ويقدم الملتقى الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وبرعاية وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية.

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من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني لـ "العربية.نت"، أن الملتقى جاء ضمن إطار استعدادات المجلس وتجهيزاته لأعمال موسم حج هذا العام، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف أن "الملتقى حظي بمشاركة 68 مؤسسة وشركة خدمة حجاج الداخل، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 90 من متعهدي الإعاشة المؤهلين لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج الاستثنائي".

كذلك، ستشارك 4 مصانع إعاشة مسبقة التجهيز، وهي المصانع المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

مشاركة واسعة في ملتقى التذوق
مشاركة واسعة في ملتقى التذوق

تطوير الخدمات

وأضاف أن "الملتقى سيسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك لكون قطاع حجاج الداخل، من الكيانات التي لها مكانتها في منظومة الأجهزة والقطاعات".

كما أوضح أن الملتقى "هو الجهة المناط بها خدمة حجاج هذا الموسم، وذلك بما تملكه كوادر أكثر من 190 منشأة يضمها هذا القطاع من مؤهلات وخبرات ميدانية تراكمية".

مشاركة واسعة

وبيّن الحقباني أن فعاليات الملتقى حظيت بحضور كبير ومشاركة واسعة، حيث عرضت العديد من المنتجات الغذائية لمقدمي الخدمات لحجاج هذا الموسم.

وشمل ذلك مُلاك ومديري مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل والمختصين ومسؤولي التغذية فيها، وذلك لإطلاعهم على أبرز المُستجدات في هذا المجال، وإتاحة فرص التجربة والتذوق لهم، ومن ثم التعاقد لتوفيرها لمن يتشرفون بخدمتهم من ضيوف الرحمن في هذا الموسم.

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