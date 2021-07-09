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سلطان عُمان هيثم بن طارق يزور السعودية

سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق في اجتماع مجلس الوزراء
سلطان عُمان هيثم بن طارق

سلطان عُمان هيثم بن طارق يزور السعودية

الزيارة جاءت تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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دبي - العربية.نت

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يزور سلطان عُمان هيثم بن طارق، المملكة العربية السعودية في 11 من الشهر الجاري، في زيارة تمتد ليومين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة.

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كما أفادت الوكالة أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.

يذكر أن هيثم بن طارق، أدى اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطاناً لعُمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، في يناير من العام الماضي.

وكان سلطان عُمان تولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002.

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