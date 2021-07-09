فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"

"تعبت الظلم واجحافه" كلمات من أغنية "تعبت الظلم" التي لم يستطع الفنان السعودي محمد عبده إكمالها، خلال حفله الغنائي ضمن حفلات صيف جدة، أمس الخميس، حيث بدا عليه التأثر الشديد، إذ بكى وتوقف عن الغناء عدة مرات.

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في حين، بادله الجمهور هذا التأثر بالدعم والتصفيق بحرارة، وذلك كلما توقف عن استكمال كلمات الأغنية.

"إعجاز في الأداء"

من جهته، قال ابنه عبدالرحمن في تغريدة على "تويتر": ‏"حضرت حفلات كثيرة للوالد، إلا أن حفلته بجده أحلى حفلة حضرتها بحياتي، لم أرَ في حياتي إعجازاً في الأداء مثل أداء اليوم.. أداء اليوم أعتبره معجزة شهدتها عيني وأذني..".

هذا 0,00001 من اعجاز اليوم



تحمست شوي اعذروني pic.twitter.com/muM632GGiv — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) July 9, 2021

إلى ذلك، عبّر عدد من المتابعين عن تأثرهم الكبير لحظة مشاهدتهم للفيديو، ومن بينهم الفنانة الإمارتية أحلام، حيث قالت "بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموعي يا عمري، انت جعلك ما تبكي من شر، احبك كسرت قلوبنا كلنا".

حضرت حفلات كثير للوالد



#محمد_عبده_في_جده احلى حفلة حضرتها بحياتي



لم ارى في حياتي اعجاز في الأداء مثل أداء اليوم.. أداء اليوم اعتبره معجزة شهدتها عيني واذني..



تصبحو على خير — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) July 9, 2021

وكان محمد عبده قد أحيا حفلة غنائية على مسرح قبة جدة مساء الخميس، ضمن حفلات الصيف برعاية هيئة الترفيه، التي أقرت عودة الحفلات الغنائية مع قصر الحضور على المحصنين بلقاح كورونا.

كذلك، أحيا فنان العرب، حفلته الأولى في الرياض، في 4 يونيو الماضي، وحضرها جمهور غفير من محبيه، إذ قدم باقة من أشهر أغنياته منها "الأماكن، مذهلة، رماد المصابيح، القرار، ضي عيني، يا دارنا، شبيه الريح، بنت النور".

بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموووووعي ياااااااااعمري انت جعلك ما تبكي من شرررررر احبببببببك 😭كسرت قلوبنا كلنا pic.twitter.com/pFxJ4v3rST — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 9, 2021

يذكر أن محمد عبده طرح مؤخراً أحدث أغنياته بعنوان "مستعجلة" على موقع يوتيوب، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجي.