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فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"

محمد عبده يبكي على المسرح
محمد عبده يبكي على المسرح

فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"

الجمهور بادله هذا التأثر بالدعم والتصفيق بحرارة كلما توقف عن استكمال الأغنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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"تعبت الظلم واجحافه" كلمات من أغنية "تعبت الظلم" التي لم يستطع الفنان السعودي محمد عبده إكمالها، خلال حفله الغنائي ضمن حفلات صيف جدة، أمس الخميس، حيث بدا عليه التأثر الشديد، إذ بكى وتوقف عن الغناء عدة مرات.

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في حين، بادله الجمهور هذا التأثر بالدعم والتصفيق بحرارة، وذلك كلما توقف عن استكمال كلمات الأغنية.

"إعجاز في الأداء"

من جهته، قال ابنه عبدالرحمن في تغريدة على "تويتر": ‏"حضرت حفلات كثيرة للوالد، إلا أن حفلته بجده أحلى حفلة حضرتها بحياتي، لم أرَ في حياتي إعجازاً في الأداء مثل أداء اليوم.. أداء اليوم أعتبره معجزة شهدتها عيني وأذني..".

إلى ذلك، عبّر عدد من المتابعين عن تأثرهم الكبير لحظة مشاهدتهم للفيديو، ومن بينهم الفنانة الإمارتية أحلام، حيث قالت "بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموعي يا عمري، انت جعلك ما تبكي من شر، احبك كسرت قلوبنا كلنا".

وكان محمد عبده قد أحيا حفلة غنائية على مسرح قبة جدة مساء الخميس، ضمن حفلات الصيف برعاية هيئة الترفيه، التي أقرت عودة الحفلات الغنائية مع قصر الحضور على المحصنين بلقاح كورونا.

كذلك، أحيا فنان العرب، حفلته الأولى في الرياض، في 4 يونيو الماضي، وحضرها جمهور غفير من محبيه، إذ قدم باقة من أشهر أغنياته منها "الأماكن، مذهلة، رماد المصابيح، القرار، ضي عيني، يا دارنا، شبيه الريح، بنت النور".

يذكر أن محمد عبده طرح مؤخراً أحدث أغنياته بعنوان "مستعجلة" على موقع يوتيوب، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجي.

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