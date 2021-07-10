بهذه التقنية.. متابعة إعاشة الحجاج في المشاعر المقدسة

بدأت الإدارة العامة للمنشآت التجارية‬ ‏بوكالة الخدمات‬ في أمانة العاصمة المقدسة، بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة‬، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة للأمانة.

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وسجلت الأمانة بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبع ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وكذلك ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة ومتابعتها.

قامت #الإدارة_العامة_للمنشآت_التجارية

بـ #وكالة_الخدمات



بتسجيل بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة مع تركيب أجهزة تتبع



ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع لـ #أمانة_العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/LIopjuPGW9 — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) July 9, 2021

يشار إلى أن 78 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كما ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً، خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، وذلك بنحو مليون و200 وجبة مسبقة التحضير وآمنة.

بدأت #الإدارة_العامة_للمنشآت_التجارية

بـ #وكالة_الخدمات



تركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات



المقدمة للحجاج بـ #المشاعر_المقدسة وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع

لـ #أمانة_العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/zqIJ9KZqkV — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) July 9, 2021

كما يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.