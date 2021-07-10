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نقل سعودي مصاب بكورونا من إندونيسيا إلى المملكة

المريض يتأهب لصعود طائرة الإخلاء

نقل سعودي مصاب بكورونا من إندونيسيا إلى المملكة

الرحلة استغرقت 18 ساعة طيران متواصلة بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودي مواطناً سعودياً مصاباً بفيروس كورونا من إندونيسيا إلى المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

نشرة الرابعة | طائرات وزارة الدفاع السعودية تنقل مصابي كورونا نشرة الرابعة نشرة الرابعة | طائرات وزارة الدفاع السعودية تنقل مصابي كورونا

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة طيران متواصلة، بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تعد أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في السعودية.

الطائرة حين وصولها الرياض
الطائرة حين وصولها الرياض

وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي، قد نقلت أكثر من 90 حالة مصابة بكورونا، في وقت سابق هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

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