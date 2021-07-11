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المشاعر المقدسة.. مخيم نموذجي ومطبخ مركزي لحج هذا العام

الهيئة الملكية لتطوير مكة
الهيئة الملكية لتطوير مكة

المشاعر المقدسة.. مخيم نموذجي ومطبخ مركزي لحج هذا العام

إنشاء 7 مجمعات دورات مياه نموذجية بمشعر منى من خلال أحدث التقنيات الإنشائية مسبقة التجهيز

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العربية.نت - حامد القرشي

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نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذية شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، مشروع مخيم نموذجي على مساحة 3800 متر مربع، والذي يشتمل على مخيم ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وجاء هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمناً تطوير دورات المياه ومطبخ مركزي يحاكي الهوية التطويرية وبمعايير عالية واستدامة، وشرعت "كدانة" في تنفيذ عدة مشاريع تطويرية وتنموية كحلول سريعة للاستفادة منها وتشغيلها في موسم الحج.

وأوضحت أنه تم أيضاً إنشاء 7 مجمعات دورات مياه نموذجية بمشعر منى من خلال أحدث التقنيات الإنشائية مسبقة التجهيز وبأعلى معايير الجودة والاستدامة وبما يلبي حاجة ضيوف الرحمن وضمن إطار الاستخدام الأمثل لموسم الحج وحسب معايير ومواصفات السلامة والوقاية.

وأشارت "كدانة" إلى أنه يصل نسبة استخدام من "20-30" حاجا لكل دورة مياه للاستهلاك العالي، وتعتبر هذه الحزمة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى والتي تم تحديدها بناءً على عدة معايير، من ضمنها تقييم دورات المياه بالمشاعر المقدسة والجاهزية للبنية التحتية والأخذ بكثافات الحجاج.

كما أطلقت كدانة مركز العمليات والمراقبة "مالك" مركز الاتصال الموحد، لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة ولتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

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أهداف المركز

ويهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة، إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية.

ويعمل "مالك" وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعية في التواصل المستمر والفعّال، لخدمة الجهات ذات العلاقة، ويضم المركز نخبة من الكوادر السعودية المتخصصة، والتي جرى تدريبها على تطوير المهارات الاتصاليّة لضمان جودة التواصل الفعّال مع المستفيدين والعناية بهم وبمتطلباتهم، فيما يخص نطاق عمل "كدانة" وذلك من لحظة استلام البلاغ وحتى الانتهاء من معالجته وفق مراحل ومعايير محددة.

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