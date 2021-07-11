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إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم

A medical worker administers a dose of the AstraZeneca COVID-19 vaccine at the first drive-through vaccination center in the Saudi capital Riyadh, on March 4, 2021. (AFP)
من حملة التطعيم بلقاح كورونا في السعودية
لقاح كورونا

إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم

في 7 يوليو الحالي، أعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه سيتم إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار ابتداء من اليوم الأحد.

وجاء في تغريدة للوزارة على حسابها في موقع "تويتر": "الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت منتصف ابريل الماضي تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الجرعة الأولى، وذلك لإتاحة المجال أمام تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وفي 7 يوليو الحالي، أعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

من حملة التطعيم بلقاح كورونا في السعودية
من حملة التطعيم بلقاح كورونا في السعودية

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، قد صرح لقناة "العربية" الشهر الماضي: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

كما أتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

يأتي هذا بينما أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية السبت، موافقتها على تسجيل لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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