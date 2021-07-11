إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه سيتم إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار ابتداء من اليوم الأحد.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي. pic.twitter.com/tVi0CGdyTx — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 11, 2021

وجاء في تغريدة للوزارة على حسابها في موقع "تويتر": "الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".

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وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت منتصف ابريل الماضي تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الجرعة الأولى، وذلك لإتاحة المجال أمام تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وفي 7 يوليو الحالي، أعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، قد صرح لقناة "العربية" الشهر الماضي: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

كما أتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

يأتي هذا بينما أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية السبت، موافقتها على تسجيل لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.