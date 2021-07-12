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السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات

الفائزات في البطولة
الفائزات في البطولة

السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات

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العربية.نت - نادية الفواز

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في بطولة تقام لأول مرة في تاريخ رفع الأثقال السعودية، انتزع فريق "مركز المرأة الصلب" المركز الأول في بطولة لرفع الأثقال لمراكز التدريب والصالات للسيدات، والتي اختتمت فعالياتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسط مشاركة 35 رباعة مثلوا 9 مراكز وصالات تدريب، بحضور "فوزية حوباني" عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد.

المشاركات في البطولة
المشاركات في البطولة

وأشادت فوزية حوباني، بالمستويات الكبيرة التي قدمتها الرباعات المشاركات بالبطولة، وتبشر بقاعدة مميزة ومستقبل مشرق لرياضة رفع الأثقال للسيدات، وأن مشاركة هذا العدد على الرغم من قصر فترة الإعلان لإقامة البطولة، إلا أن الإقبال كان أكثر من رائع.

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وأضافت حوباني: "سعادتي لا توصف برؤية بطلات وقفن على مسرح البطولة بكل قوة، وقدمن صورة رائعة عن المرأة السعودية صاحبة الإرادة والعزيمة التي لا تنثني، في ظل الرعاية والتشجيع من قبل خادم الحرمين الشريفين وصاحب الرؤية الخلاقة الأمير محمد بن سلمان، والدعم اللا محدود الذي تلقاه رياضة المرأة تحديداً والرياضة بشكل عام من سمو وزير الرياضة، وسيكون للرياضة النسائية في رفع الأثقال حضورها وتواجدها الدائم في منصات التتويج، ورفع العلم السعودي خفاقاً في جميع المحافل، كما كانت البداية والتي انطلقت عبر الرباعتين العنود الخليفي وافنان صباغ، وما رأيناه في البطولة ينم عن ظهور بطلات جدد سيكن دعائم للمنتخب السعودي النسائي".

تكريم الفائزيات
تكريم الفائزيات
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