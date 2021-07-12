الصحة السعودية: 20 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن 20 مليون جرعة من لقاح كورونا قد تم إعطاؤها حتى الآن في المملكة.

وأضافت الوزارة على "تويتر": "بفضل الله أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

مادة اعلانية

بفضل الله أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



⁧#خذ_الخطوة⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.

⁦https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/WOe3vsPT86 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 12, 2021

يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة عن تسجيل 1244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 16 حالة وفاة، وتسجيل 1523 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 483,937 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل بإذن الله الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج وسلامتهم.

وتحرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، داعية جميع الحجاج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية، إلى جانب أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام 1442هـ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.