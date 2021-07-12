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 الملك سلمان يوجه بدعم "عاجل" لتونس بأجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الصورة الرسمية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
السعودية

الملك سلمان يوجه بدعم "عاجل" لتونس بأجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا

التوجيه الملكي جاء استجابة لطلب من الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بدعم "عاجل" لتونس بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي استجابة لطلب من الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة القول إن "المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و 190 جهاز تنفس اصطناعي و 319 جهازا مكثفا للأكسجين و 150 سريرا طبيا و 50 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي".

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