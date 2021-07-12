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700 مهندس ينفذون خطة الكهرباء في حج هذا العام

الشركة السعودية للكهرباء في الحج
الشركة السعودية للكهرباء في الحج

700 مهندس ينفذون خطة الكهرباء في حج هذا العام

بلغت قيمة المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 480 مليون ريال

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العربية.نت - حامد القرشي

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أكملت الشركة السعودية للكهرباء استعداداتها لموسم حج هذا العام، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.

وأوضح المهندس خالد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث تم استكمال كافة برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم الانتهاء من عمليات استبدال جميع العدادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عداداً بأخرى ذكية.

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وأشار القنون، إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.

وأكد على أن الشركة تحرص من خلال هذه المشاريع، على تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، بما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

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