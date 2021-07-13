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التجارة السعودية تنفذ جولات رقابية على 48 مدينة

وزارة التجارة السعودية - الجديد 2021
وزارة التجارة السعودية
خاص

التجارة السعودية تنفذ جولات رقابية على 48 مدينة

الفرق السرية في وزارة التجارة، قامت قبل الجولات الرقابية بمسح ميداني على كافة المواقع في مختلف المدن قبيل عيد الأضحى.

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العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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نفذت وزارة التجارة السعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ‬عدد من الجولات التفتيشية قبل حلول ‫عيد الأضحي المبارك‬، على أكثر من 139 موقعاً مختلفاً في 48 مدينة.‬

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين لـ"العربية.نت" إن الفرق السرية في وزارة التجارة قامت قبل الجولات الرقابية بمسح ميداني على كافة المواقع في مختلف المدن، للوصول إلى المواقع التي يشتبه فيها بوجود ممارسات تجارية مخالفة، واشتباه كبير بعدم نظامية أعمالها، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: "شملت الجولات التفتيشية التي قامت بها الجولات الرقابية لممثلي الفرق الميدانية 139 موقعاً مختلفاً، قسمت إلى 48 مدينة، أغلبها كان في أربع مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والقصيم".

الأنشطة التجارية المستهدفة

وأبان الحسين أن "الأنشطة التجارية التي سيتم استهدافها هي مجموعة كبيرة من ضمنها الأثاث، والمفروشات، العطور، وورش السيارات، وقطع الغيار والملابس والأحذية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، من أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

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يذكر أن عقوبات الغش التجاري في السعودية تصل إلى (1,000,000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثالث سنوات أو بهما معاً، كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري.

كما يترتب على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتلاف السلع المغشوشة وكذلك مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.

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