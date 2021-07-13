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التراث السعودية.. شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد بحائل

من واس

التراث السعودية.. شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد بحائل

الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في هيئة التراث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت هيئة التراث السعودية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف أثري جديد بمحافظة الحائط في منطقة حائل شمال المملكة، هو عبارة عن نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، تُعطي دليلاً إضافياً على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم.

ويتكون الاكتشاف الأثري من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسّد الملك البابلي ممسكاً بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، إضافة إلى وجود نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطراً، ليعد بذلك أطول نص كتابي يُعثر عليه حتى الآن في المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أوضحت الهيئة أن الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في الهيئة، على أن يكون الإعلان عن تفاصيل الاكتشاف بعد الانتهاء من دراسته وتحليله وربطه بالنتائج السابقة التي تم توثيقها مؤخراً في شمال غربي المملكة.

اكتشافات سابقة

يشار إلى أن هذا الاكتشاف الأثري يُضاف إلى اكتشافات سابقة من نقوش ومسلات حجرية في عددٍ من المواقع بين تيماء وحائل التي تذكر ملك بابل "نابونيد"، والتي تثبت اتساع الاتصال الحضاري والتجاري بين الجزيرة العربية وحضارات بلاد الرافدين.

إلى ذلك يمثل موقع الحائط المعروف قديماً باسم "فدك" موقعاً مهماً في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي المبكر، حيث وُجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة، إضافة إلى احتواء الموقع على مجموعة من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بعداً آخر لأهميتها الحضارية.

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