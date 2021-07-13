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الصحة السعودية: نؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة

محمد العبدالعالي
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي

الصحة السعودية: نؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة

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العربية.نت - مريم الجابر

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، بأن التفسيرات المتداولة في وسائل الإعلام، عن ما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، غير صحيحة.

الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة فيروس كورونا لقاح كورونا الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة

وقال في تغريدة نشرت عبر حسابه الرسمي، اليوم الثلاثاء "نؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالسعودية، وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم".

وكانت منظمة الصحة العالمية، وصفت أمس الاثنين، مزج عدة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ"الاتجاه الخاطئ"، موضحة أنه "قد يؤدي إلى وضع فوضوي".

وقالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إنه "لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر" الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة على الصحة.

كما أضافت خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات".

مركز لقاحات كورونا في الرياض
مركز لقاحات كورونا في الرياض

أكثر من 20 مليون جرعة

إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 20,443,456 جرعة، منها 17.8 مليون جرعة أولى، و2.5 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.

كما أوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 398.2 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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