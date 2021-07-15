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مصرع 5 سعوديين في حادث بالأردن والسفارة تتابع

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مصرع 5 سعوديين في حادث بالأردن والسفارة تتابع

تم إخلاء الجثث إلى الطب الشرعي بمستشفى المفرق الحكومي ونقل المصابين عن طريق الدفاع المدني

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العربية.نت - عبدالعزيز المشيطي 

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لقي خمسة سعوديين مصرعهم أمس، في حادث مروري وقع محافظة "المفرق" على طريق جابر الدولي في الأردن، وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت"، أن الحادث المروري وقع بمحافظة المفرق لعدد 5 سعوديين وجثة مجهولة ومركبة أخرى.

وأضاف: "تم إخلاء الجثث إلى الطب الشرعي بمستشفى المفرق الحكومي، ونقل المصابين عن طريق الدفاع المدني، وما زال المصابون قيد العلاج من المركبة الأخرى".

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من ناحية أخرى تابعت وباشرت السفارة السعودية بالأردن، منذ وقوع الحادث، وبمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين بالأردن نايف السديري، كما تتابع التحقيقات مع الجهات الرسمية، مقدمين العزاء لذوي المتوفين.

فيما تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعية، صورة لحادثة، ذاكرين أن حالات الوفاة كانت لعائلة سعودية تعيش في القريات، فيما لم يتضح بعد مدى صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، لحين صدور بيان إلحاقي رسمي بشأنه.

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