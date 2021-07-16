وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وخلال لقاء جمع الوزيرين في أوزبكستان، على هامش مؤتمر آسيا الوسطى وجنوب آسيا، ناقش الوزيران أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.