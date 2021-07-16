.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية بين البلدين مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية

لقاء جمع الوزيرين في أوزبكستان على هامش مؤتمر آسيا الوسطى وجنوب آسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وخلال لقاء جمع الوزيرين في أوزبكستان، على هامش مؤتمر آسيا الوسطى وجنوب آسيا، ناقش الوزيران أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
مصرع 5 سعوديين في حادث بالأردن والسفارة تتابع مصرع 5 سعوديين في حادث بالأردن والسفارة تتابع
إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام.. بدءاً من هذا الموعد!  إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام.. بدءاً من هذا الموعد! 
رحالة سعودي يسلك طرق الحج قديماً ممتطياً جملاً.. لهذا السبب رحالة سعودي يسلك طرق الحج قديماً ممتطياً جملاً.. لهذا السبب
بإجراءات احترازية مشددة.. استعدادات على قدم وساق لاستقبال الحجاج بإجراءات احترازية مشددة.. استعدادات على قدم وساق لاستقبال الحجاج
تسجيل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب بسجل التراث العمراني  تسجيل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب بسجل التراث العمراني 
غداً يبدأ الحجاج طواف غداً يبدأ الحجاج طواف "القدوم".. وهذه تفاصيل تنقلاتهم
قبل أن تذهب
يغذي الحرم المكي بالمياه منذ 25 عامًا.. ماذا تعرف عن خزان ملكان؟
يغذي الحرم المكي بالمياه منذ 25 عامًا.. ماذا تعرف عن خزان ملكان؟
اكتشف المزيد