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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

خادم الحرمين وسلطان عمان
خادم الحرمين وسلطان عمان

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

أعرب السلطان هيثم خلال الاتصال عن شكره وتقديره للملك سلمان، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للسعودية

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العربية.نت

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (السبت)، من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأعرب السلطان هيثم خلال الاتصال عن شكره وتقديره للملك سلمان، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للسعودية، كما هنأه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد شكر خادم الحرمين، سلطان عُمان على مشاعره الأخوية، وبادله التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار.

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