شاهد.. هكذا أنهى أول أفواج الحجاج "طواف القدوم"

مراسل #العربية يرصد من صحن المطاف العملية التنظيمية لتوزيع الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم @sultan_mr_ pic.twitter.com/iL7AJ3QiPv — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 17, 2021

بكل يسر وسهولة، أنهت أول طلائع حجاج هذا العام منسك طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة في المسجد الحرام، وسط تطبيق الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية لحج آمن وصحي، فيما يستمر تدفق أفواج الحجاج إلى المسجد الحرام لغاية صباح الغد الساعة 9 صباحاً حيث عملت وزارة الحج والعمرة السعودية على تطبيق خطتها التنفيذية وسط تكاملية مع الجهات الحكومية لجدولة وآلية تنقلات الحجاج عبر نقاط التجمع والمشاعر المقدسة، مما يحقق بكل دقة عمليات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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1770 حافلة

عملت منذ صباح اليوم ١٧٧٠ حافلة بنقل حجاج بيت الله الحرام من مراكز التجمع الأربعة "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، والعمل على تفويج 6 آلاف حاج كل ثلاث ساعات في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًا، ويأتي ركوب الحاج للحافلة بعد التحقق من تصاريحهم وقراءة بطاقة "شعائر" الذكية، ويتم توجيههم بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

وفيما يقوم الحاج بأداء طواف القدوم، تقوم الحافلات بتوصيل الحقائب إلى مقر سكنه في مشعر منى، بعد العمل على تجهيزها وتعقيمها بحسب ما تنصه الإجراءات الاحترازية.