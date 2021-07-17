يعقوب الفرحان: مسلسل "رشاش" أكشن وتشويق وليس سيرة ذاتية

بعد الاهتمام الواسع الذي حظيّ به مسلسل "رشاش"، مع بدء عرض أولى حلقاته على شاهد vip، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث والتعليق عن المسلسل، ويظهر فيه بطل العمل "يعقوب الفرحان" بشخصية "رشاش"، الذي يُعد واحدًا من أخطر المجرمين في حقبة الثمانينيات في السعودية، حيث تم القبض عليه بعد قيامه بحزمة من الجرائم تمثلت في قطع الطرق وعمليات النهب والسرقة، وتم تنفيذ حكم القصاص بحقه في مدينة الرياض.

وأشارت منصة "شاهد" عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن العمل يدور حول "قصص من أرشيف الجهات الأمنية شابَهَا الغموضُ طويلاً، وآنَ لأحداثها أن تُروى.. "رشاش" أضخم عمل درامي سعودي على مستوى المنطقة".

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وحكايات المسلسل مقتبسة من أحداث حقيقية وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، وكيف تصدت الشرطة السعودية بكل بسالة للإجرام، ونفذت الأحكام الشرعية بحق مرتكبيها ومن معهم، وإلى جانب البطل يعقوب الفرحان، شارك في العمل كلٌّ من: عبد الله البراق، سمية رضا، نايف الظفيري، فايز بن جريس، خالد يسلم حكيم جمعه، إبراهيم حجاج.

قصة جديدة

وقال بطل العمل يعقوب الفرحان إن فكرة المسلسل بدأت مطلع 2020، وعُرضت عليه البطولة، ووافق عليها، بعد أن قام بتجربة الأداء مع المخرج، وتمّ الاتفاق على كل شيء.

وتابع الفرحان حديثه ضمن برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية": "الموضوع كان جديدا علينا، ويحتاج إلى إمكانات كبيرة".

ورد الفرحان على اعتراض أسرة رشاش على العمل بقوله: " لكل إنسان احترامه أينما كان، وفي الأخير هذه دراما، والموضوع مستلهم من القصة الأصلية، وهو ليس سيرة ذاتية، إنما قصة يستطيع المشاهد أن يفهمها ويتعاطف معها، والعمل موجود في منصة مدفوعة ولفئة عمرية معينة، وهو عمل درامي ترفيهي".

وعن التعامل مع مخرج أجنبي قال: "المخرج أعطانا الحرية والثقة كي نجعل الشخصيات حقيقية ويتفاعل الناس مع القصة وأحداثها".

يتميز مسلسل "رشاش" بقيمته الإنتاجية العالية، والأسماء العالمية الكبيرة التي شاركت في صناعته، ووجود طاقم تمثيل سعودي بالكامل، إلى جانب الكاتب توني جوردان، والمخرج كولِن تيج، وأشرف على عمليات التصوير ومشاهد الأكشن مدير التصوير الشهير لوك برايان، الذي شارك في أعمال كبيرة مثل: "I Hate Suzie"،"The Reckoning" ، "Urban Myths" ،"Sliced" ،"Dead Pixels"، "Chewing Gum"، وغيرها.