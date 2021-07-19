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الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد بالرياض

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الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد بالرياض

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع حضر الاستقبال أيضاً

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، صباح الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واصلاً إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

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كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما رافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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