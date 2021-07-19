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الجرعة الثانية من اللقاح.. شرط سفر السعوديين للخارج

لقاح كورونا (تعبيرية - آيستوك)
لقاح كورونا

الجرعة الثانية من اللقاح.. شرط سفر السعوديين للخارج

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن التطعيم بجرعتين من اللقاح شرط لسفر المواطنين خارج المملكة بدءا من 9 أغسطس.

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إلى هذا، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج السعودية لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.

ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

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