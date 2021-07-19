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اليوم.. حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات

أحد الحجاج بجبل عرفات أمس الخميس
أرشيفية عن الوقوف بعرفات

اليوم.. حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات

وزارة الصحة السعودية أكدت عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، ومبيتهم أمس، بمشعر منى وقضاء يوم التروية، يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

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ثم يتوجّه الحجاج لرمي جمرة العقبة بعدما يتحللون التحلل الأول غداً.

بدورها، كشفت وزارة الصحة السعودية عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأضافت أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

المحصنون فقط

يشار إلى أن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كان أكد أنه لن يصرح بالحج إلا لمن تلقى التحصينات ضد فيروس كورونا.

وصول الحجاج
وصول الحجاج

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

إلى ذلك، تسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.

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