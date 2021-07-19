بالصور.. الحجاج يودعون "عرفة" من فوق جبل الرحمة

"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، هكذا كانت أصوات الحجاج حين صعودهم جنبات "جبل الرحمة" في مشعر عرفات عصر اليوم، رافعين أكفهم بالدعوات تسبقها الدموع والأمنيات، ليستعدوا بعد غروب الشمس بالنفرة إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها.

مشهد الحجاج الأبيض حين لبسهم رداءً وإزارا أبيضين مرددين تلبيات متتالية ودعوات عالية وخشوع وترقب لساعة الإجابة، مشاهد ازدانت بها أرجاء مشعر عرفات المقدس.

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عرفة على جبل الرحمة على جبل الرحمة 4 على جبل الرحمة 3 على جبل الرحمة 2 على جبل الرحمة 1

نجاح خطة مسجد نمرة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات، التي تم تنفيذها وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وبينت الوزارة أنه نجحت أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.