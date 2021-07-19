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نائب وزير الحج: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة

صعيد عرفات
من صعيد عرفات

نائب وزير الحج: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة

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دبي - العربية.نت

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أكد نائب وزير الحج عبدالفتاح مشاط، اليوم الاثنين في مقابلة مع العربية أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، مشيرا إلى أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة والعمل جار على تنظيم وفود الحجاج، لافتا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد.

كما قال إنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة"، مضيفا أنه يتم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.

إلى هذا، يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

بدورها، كشفت وزارة الصحة السعودية عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأضافت أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات
الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

إلى ذلك، تسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.

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