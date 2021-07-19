.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

لقاء للعربية مع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة حول الوضع الصحي للحجاج

وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، في مقابلة مع العربية من مشعر عرفات، إن المملكة حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي لسلامة الحجاج، مؤكداً أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا.

وأضاف أن استكمال التحصينات كان شرطا لاختيار الحجاج، مشيرا إلى أن لدى المملكة خبرات طويلة في التعامل مع الأوبئة.

كما أشار إلى أن هناك 15 مستشفى في مكة والمشاعر لمواكبة الحجاج صحيا، لافتا إلى تدريب القائمين على حملات الحجاج لتعزيز السلامة الصحية.

كانت وزارة الصحة السعودية قد كشفت عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، مضيفة أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

إلى ذلك، تسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
الأكثر قراءة
لهذا السبب سُمي لهذا السبب سُمي "يوم التروية"!
باحث فلكي: أمطار السعودية في هذا التوقيت نادرة باحث فلكي: أمطار السعودية في هذا التوقيت نادرة
الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد بالرياض الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد بالرياض
هذه تفاصيل الأعمال التي يقوم بها الحاج أثناء المناسك! هذه تفاصيل الأعمال التي يقوم بها الحاج أثناء المناسك!
بالصور.. الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة بالصور.. الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة
الجرعة الثانية من اللقاح.. شرط سفر السعوديين للخارج الجرعة الثانية من اللقاح.. شرط سفر السعوديين للخارج
قبل أن تذهب
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
اكتشف المزيد