.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة

طواف الإفاضة
موسم الحج

حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة

دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق

متابع الغاء المتابعة

مكة المكرمة – العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

أدت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، اليوم، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

إجراءات وقائية خلال الطواف
إجراءات وقائية خلال الطواف

وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية التي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

الطواف وسط منظومة من الإجراءات
الطواف وسط منظومة من الإجراءات

تأتي هذه الجهود لتحقيق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.

طواف الإفاضة
طواف الإفاضة

وكان جميع الحجاج قد أنهوا، ظهر اليوم الثلاثاء، رمي الجمرات.

الملك سلمان: نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح في الحد من آثار كورونا الحج موسم الحج الملك سلمان: نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح في الحد من آثار كورونا

وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
الأكثر قراءة
الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد بالرياض الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد بالرياض
مدير مدير "الصحة العالمية" يشيد بالخطط والتدابير الوقائية بموسم الحج
الملك سلمان: نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح في الحد من آثار كورونا الملك سلمان: نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح في الحد من آثار كورونا
أكمة أكمة "الرحمة" بالمشعر.. ما هو "جبل عرفة"؟
"بليلة" خطيباً لعرفة.. هؤلاء اعتلوا منبر مسجد "نمرة" خلال 43 عاماً
جميع الحجاج ينهون رمي الجمرات جميع الحجاج ينهون رمي الجمرات
قبل أن تذهب
مقاطع فيديو تظهر قمع إيران العنيف للمتظاهرين في الأحواز
مقاطع فيديو تظهر قمع إيران العنيف للمتظاهرين في الأحواز
اكتشف المزيد