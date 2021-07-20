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 "التحصين" شرط لدخول المنشآت في السعودية بدءٍ من هذا التاريخ

لقاح كورونا

"التحصين" شرط لدخول المنشآت في السعودية بدءٍ من هذا التاريخ

السعودية: ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس 2021 يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة

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العربية.نت - نادية الفواز

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء رسمياً، موعد البدء في تنفيذ شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس 2021، يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة".

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وأرفقت مع التغريدة إنفوجرافيك أوضحت من خلاله تنبيها باشتراط التحصين لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام، كما أضافت للقائمة منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل، وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

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