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السعودية تمنع السفر لإندونيسيا لحين استقرار وضعها الوبائي

وزارة الداخلية
فيروس كورونا

السعودية تمنع السفر لإندونيسيا لحين استقرار وضعها الوبائي

أهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين المتواجدين في إندونيسيا توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يتواجد وينتشر فيها الفيروس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي:

منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.

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