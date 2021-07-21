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مركز الملك سلمان يرعى 77 عملية قسطرة قلب في موريتانيا

مركز الملك سلمان يرعى 77 عملية قسطرة قلب في موريتانيا

الحملة نفذت خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو، وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 77 عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح

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العربية.نت

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في موريتانيا.

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الحملة نفذت خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو، وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 77 عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح.

يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها السعودية في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.

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