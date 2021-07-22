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الحجاج المتعجلون ينهون حجهم بطواف الوداع

الحجاج المتعجلين يبدأون طواف الوداع

الحجاج المتعجلون ينهون حجهم بطواف الوداع

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مكة المكرمة - حامد القرشي

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وسط تنظيم محكم وتطبيق الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية لحج آمن وصحي، بدأ الحجاج المتعجلون طواف الوداع، بعد أن غادر مشعر منى بعد زوال شمس اليوم ورمي الجمرات الثلاث.

في التفاصيل، وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحجاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره.

الحجاج المتعجلين يبدأون طواف الوداع 1
الحجاج المتعجلين يبدأون طواف الوداع 1

خطة الطواف

من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها ٢٥ مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأشار، إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع وهي " نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد ".

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