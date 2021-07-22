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الصحة السعودية: نجاح موسم الحج صحيا دون إصابات بكورونا

الحجاج يصلون إلى صعيد عرفات

الصحة السعودية: نجاح موسم الحج صحيا دون إصابات بكورونا

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، نجاح خطة الحج الصحية وخلوه من تفشيات فيروس كورونا والأمراض الوبائية الأخرى.

وأضاف وزير الصحة السعودي، أنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة.

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وداع المتعجلين

إلى هذا، يتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس الخميس، الموافق ثاني أيام التشريق لوداع الحجاج المتعجلين، حيث من المنتظر أن يغادروا المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وذلك بعدما توجّهت جموع حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.

كما تم نقل الحجاج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركتهم، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

الاكتمال بنجاح

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

إلى ذلك، انتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.

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