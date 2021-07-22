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نساء سعوديات يسجلن حضورهن في تنظيم الحج

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نساء سعوديات يسجلن حضورهن في تنظيم الحج

شاركت المجندات في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات

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مكة المكرمة - العربية.نت 

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حققت المشاركات النسائية حضوراً مميزاً من خلال إسهاماتها في الأعمال الأمنية في موسم الحج لهذا العام، وجاءت مشاركتها امتداداً لأعمالها منذ القدم والتي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات.

وبرزت تلك الأعمال خلال موسم الحج هذا العام، في العديد من قطاعات وزارة الداخلية، منها الدفاع المدني والجوازات والأمن العام بمختلف مديرياته وقطاعاته، حيث شاركت المجندات في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات وغيرها من الأعمال الأخرى.

المرأة في السلك الأمني

ودعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حضور المرأة في مختلف المجالات، ومكنتها في السلك الأمني لتكون شريكة في صناعة التحول الذي تشهده السعودية، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، التي أكدت "أن المرأة تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة السعودية، وستستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية".

وأسهمت المجندات خلال موسم الحج لهذا العام في تعزيز الأمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرة أعمال السلامة في مخيمات الحجاج ومنشآت العاملين على خدمتهم.

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