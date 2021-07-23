السعودية تحبط تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم الجمعة، عن إحباطها محاولة تهريب 2.144.180 حبة كبتاغون في منفذ الحديثة شمال المملكة، لافتة إلى أنه تم العثور عليها مخبأة داخل إرسالية وردت عبر المنفذ.

وفي هذا السياق، قالت الهيئة في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "الإرسالية وردت عبر كراتين من "معجون الطماطم"، محمولة على إحدى الشاحنات. وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها بواسطة أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية علب "معجون الطماطم"، حيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب داخلها".

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كما أوضحت أن "أساليب التهريب المصنعية واحدة من أبرز الطرق التي ينتهجها أرباب التهريب لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات"، مؤكدة أن منافذها البرية والبحرية والجوية تقف بالمرصاد أمام هذه المحاولات التي تأتي في إطار حملات منظمة تستهدف أمن وسلامة المجتمع في السعودية.

إلى ذلك أضافت أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال أيام المواسم وإرساليات المواد الغذائية لمحاولة تهريب الممنوعات"، مشددة في هذا الشأن على أنها تسعى دائماً "لإحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية".

يذكر أن الهيئة كانت تمكنت في أواخر يونيو الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون (أكثر من 4.5 مليون حبة)، عُثر عليها مخبأة في إرسالية "برتقال" وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.