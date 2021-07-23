.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تحبط تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون

السعودية تحبط تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ"العربية.نت": عُثر على حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية علب "معجون الطماطم"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم الجمعة، عن إحباطها محاولة تهريب 2.144.180 حبة كبتاغون في منفذ الحديثة شمال المملكة، لافتة إلى أنه تم العثور عليها مخبأة داخل إرسالية وردت عبر المنفذ.

وفي هذا السياق، قالت الهيئة في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "الإرسالية وردت عبر كراتين من "معجون الطماطم"، محمولة على إحدى الشاحنات. وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها بواسطة أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية علب "معجون الطماطم"، حيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب داخلها".

مصدر سعودي مسؤول ينفي استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات السعودية مصدر سعودي مسؤول ينفي استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات

كما أوضحت أن "أساليب التهريب المصنعية واحدة من أبرز الطرق التي ينتهجها أرباب التهريب لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات"، مؤكدة أن منافذها البرية والبحرية والجوية تقف بالمرصاد أمام هذه المحاولات التي تأتي في إطار حملات منظمة تستهدف أمن وسلامة المجتمع في السعودية.

الكيمات التي تم ضبطها
الكيمات التي تم ضبطها

إلى ذلك أضافت أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال أيام المواسم وإرساليات المواد الغذائية لمحاولة تهريب الممنوعات"، مشددة في هذا الشأن على أنها تسعى دائماً "لإحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية".

يذكر أن الهيئة كانت تمكنت في أواخر يونيو الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون (أكثر من 4.5 مليون حبة)، عُثر عليها مخبأة في إرسالية "برتقال" وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة
صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى
الأكثر قراءة
مصدر سعودي مسؤول ينفي استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات مصدر سعودي مسؤول ينفي استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات
وزارة الحج تلوح بعقوبات لمخالفي الوجبات مسبقة التحضير وزارة الحج تلوح بعقوبات لمخالفي الوجبات مسبقة التحضير
الصحة السعودية: نجاح موسم الحج صحيا دون إصابات بكورونا الصحة السعودية: نجاح موسم الحج صحيا دون إصابات بكورونا
نساء سعوديات يسجلن حضورهن في تنظيم الحج نساء سعوديات يسجلن حضورهن في تنظيم الحج
ثاني أيام التشريق.. مِنى تتأهب لوداع الحجاج ثاني أيام التشريق.. مِنى تتأهب لوداع الحجاج
ضبط 87 مخالفاً حاولوا التسلل لدخول المسجد الحرام ضبط 87 مخالفاً حاولوا التسلل لدخول المسجد الحرام
قبل أن تذهب
بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤول عراقي سابق لاتهامه في قضايا فساد
بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤول عراقي سابق لاتهامه في قضايا فساد
اكتشف المزيد