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التحالف: تدمير 3 مسيرات حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية - أرشيفية

التحالف: تدمير 3 مسيرات حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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كما قال "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية".

يذكر أنه في 3 يوليو الجاري، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن إحباط "عمل عدائي وشيك".

وقال التحالف: "قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً". وأكد التحالف "اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية".

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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