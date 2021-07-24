رمال البحر تجذب السياح في شاطئ "سيف جدة"

تعد الممرات المرصوفة وملامسة مياه البحر الأحمر لرمال شاطئ السيف بجنوب جدة، عوامل جذبت زوار عروس البحر إلى هذه المنطقة الممتدة بطول 3000 متر، حيث تزورها العائلات على مدار العام، لاسيما المهتمون بممارسة الرياضات البحرية كركوب الأمواج والخيل والمشي على الممرات المطلة على الساحل مباشرة.

وتحتل المسطحات الخضراء على شاطئ السيف مساحات مترامية تزيد جمال المكان وتمنح الزوار مزيداً من المتعة، إذ توفر المنطقة جميع الخدمات الضرورية لكل مصطاف، إذ تتواجد مواقف السيارات التي تتسع لسبعة آلاف مركبة في آن واحد، كما توفر دورات مياه ذكية، ووضعت بجوار مقاعد الاستراحة مقابس لشحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ولمحبي الاسترخاء على الرمال البيضاء، خُصصت مظلات تحجب أشعة الشمس المباشرة عند الجلوس في الأماكن المخصصة.

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ماذا يتيح الشاطئ

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يتيح شاطئ السيف الفرصة للسياح بتجربة امتطاء ظهور الخيل والتقاط أروع الصور التذكارية، ولعشاق السباحة والغوص أتيحت لهم فرصة ممارسة هوايتهم بكل أمان وبتجهيزات عالية المستوى لتجنب الأخطار التي قد تحدث بشكل طارئ، كما خصصت مواقع لبيع المأكولات البحرية والوجبات السريعة، بالإضافة إلى عربات الطعام المتنقلة التي تقدم الآيسكريم والمثلجات وأنواع الأطعمة الشهية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت جدة ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة العربية السعودية.

ولمعرفة المزيد عن "صيف السعودية 2021" توفر منصات "روح السعودية" زخماً وافراً من المعلومات، كما يمكن الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).