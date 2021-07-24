"من رائدات الأدب السعودي".. إعلاميون وأدباء ينعون شريفة الشملان

توفيت الكاتبة السعودية شريفة الشملان، مساء الأربعاء، بعد معاناة مع المرض، حيث تمت الصلاة عليها ودفنها بمقبرة الدمام صباح الخميس.

وكتبت منيرة الشملان، ابنة الراحلة خبر وفاة والدتها في تغريدة على حسابها قالت فيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله ورحمته ارتقت أمي وحبيبتي شريفة الشملان إلى رحمة الله تعالى، أستودعها الله الذي لا تضيع ودائعه، رحمها الله رحمة واسعة وكتبها من الصديقين، وجبرنا في مصابنا ورزقها الفردوس الأعلى، الحمد لله على قضاء الله ".

رحم الله الأديبة #شريفة_الشملان

من رائدات الأدب السعودي، نشرت في مجال القصة والمقالة، ونقشت اسمها في ذاكرة تاريخنا الثقافي.

نسأل الله الصبر والسلوان لأهلها وذويها. pic.twitter.com/c61eYXjgEs — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) July 22, 2021

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كما نعى عدد كبير من الإعلاميين والأدباء الكاتبة شريفة، داعين لها بالرحمة والمغفرة، مستذكرين أعمالها الثقافية التي من بينها : مقاطع من حياة، وغدا يأتي، ومنتهى الهدوء، والليلة الأخيرة، ومدينة الغيوم، وطفلة تسبح في نهر.

رحم الله الكاتبة السعودية #شريفة_الشملان وأسكنها فسيح جناته



هنا كتبت، رحمها الله، "ما بين الحلم واليقظة يبدو الأمر كفتح باب أمل، هكذا كانت ليلة 26 سبتمبر، فجأة انقلبت البيوت لساحة فرح؛ الأمهات والآباء والأولاد والبنات.https://t.co/3E903MZwnd @aawsat_News pic.twitter.com/unZi2L73uz — عبدالله العلَمي 🇸🇦 (@AbdullaAlami1) July 23, 2021

من هي شريفة الشملان؟

شريفة الشملان حاصلة على بكالوريوس صحافة من كلية الآداب بجامعة بغداد، وتدرجت من أخصائية اجتماعية حتى وصلت مدير عام الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية طوال 27 سنة، وأسست مكتب حقوق الإنسان النسائي بفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، وعملت به لثلاث سنوات.

فجيعة موجعة؛ انتقلت إلى رحمة الله الصديقة الغالية الأديبة السعودية الرائدة القاصة المعروفة #شريفة_الشملان @shalshamlan ؛ اللهم ارحمها ووسع لها في جوارك الطاهر. عظم الله أجر أهلها وذويها وأسرة الشملان الكرام وسائر محبيها. تعازي للساحة الأدبية والثقافية. إنا لله وإنا إليه راجعون. https://t.co/2Aenox2QoA — #TArrayedد.ثرياالعريض (@ThurayaArrayed) July 21, 2021

كما كتبت العديد من البحوث والدراسات منها: التعليم والطبابة قديماً، والخدمات المقدمة في وكالة الشئون الاجتماعية والعمل على تطويرها، والبرامج المميزة بالجمعيات الخيرية النسائية، وصدر لها ست مجموعات قصصية. وشاركت مؤخراً في عدة مؤتمرات ومهرجانات في داخل السعودية وخارجها، وألقت كلمة المثقفين السعوديين في معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2010م.