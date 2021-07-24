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بالصور.. 6 مواقع أثرية سعودية في قائمة اليونسكو

مدائن صالح

بالصور.. 6 مواقع أثرية سعودية في قائمة اليونسكو

المواقع الستة تحمل بين طياتها قيمة تاريخية وتراثية جعلتها محط جذب سياحي متميز على مستوى العالم

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العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

تسعى الجهات ذات الاختصاص في السعودية إلى الحفاظ على الثراء التاريخي والتراثي، وتسجيل المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي (اليونيسكو)، وإبرازها للعالم، وقد تم تسجيل ٦ مواقع حتى الآن، تميزت بقيمتها التاريخية والتراثية التي جعلتها تتأهل لتكون مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز على مستوى العالم.

مدائن صالح
مدائن صالح

مدائن صالح

وهي مدينة الحجر، ويقع في محافظة العـلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وفي عام 2008 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة، أن مدائن صالح موقع تراث عالمي، وبذلك يصبح أول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي.

حي طريف في الدرعية
حي طريف في الدرعية

حي الطريف في الدرعية

يأتي الموقع التراثي حي طريف في الدرعية ليكون الموقع التراثي السعودي الثاني، الذي ينضم إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) في عام 2010، ويحمل حي الطريف الذي أسس في القرن الـ15 آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربية.

جدة التاريخية
جدة التاريخية

جدة التاريخية

جاءت موافقة لجنة ‏التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو باعتماد منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2014، لاحتلال مدينة جدة التي يعود تاريخها إلى عصر ما قبل الإسلام، مكانة مهمة عبر ‏الحضارات ‏المختلفة، والتي شهدت في بدايات العصر الإسلامي ‏نقطة تحول كبيرة عندما ‏اتخذها الخليفة عثمان بن عفان ميناء لمكة ‏المكرمة.

الرسوم الصخرية في حائل
الرسوم الصخرية في حائل

الرسوم الصخرية في حائل

تُعد مواقع جبة وراطا والمنجور " الشويمس" في منطقة حائل، من أهم وأكبر المواقع الأثرية في السعودية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد، وتتميز رسومها الصخرية بانتشارها على واجهات الجبال الموجودة في جميع أنحاء المنطقة، وهي رابع المواقع الأثرية التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو في عام 2015م.

واحة الأحساء
واحة الأحساء

واحة الأحساء

من أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم من خلال أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود التمور تحتضنها الواحة بين ثناياها، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم أهلها لتلعب دوراً كبير في تاريخ المنطقة، فقد كانت لها صلات حضارية مع العالم القديم في الشام ومصر وبلاد الرافدين، الأمر الذي جعلها خامس موقع سعودي ينضم لقائمة التراث الإنساني العالمي (اليونيسكو) في 2018م

آبار حمى
آبار حمى

آبار حمى

وتعد آبار حمى من أهم المواقع الأثرية في نجران، و هو طريق يمتد بين 6 آبار صخرية، و الذي كانت تمر من خلاله القوافل التجارية القادمة من جنوب الجزيرة العربية إلي شمالها للتزود بالماء من الابار خلال السفر، وهي من أهم مواقع الرسوم الصخرية ، و يوجد بها أكثر من 13 موقعا يحتوي على رسوم لمناظر رعي و صيد، و رسوم لأشكال آدمية رسمت بأكبر من الحجم الطبيعي، يلبسون فيها غطاء على الرأس، و يرتدون عقود و يمسكون الأسلحة، وهناك رسوم لسكاكين وأنصال، ورسوم لرقصات مع آلات موسيقية وغيرها.

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