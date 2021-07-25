بعد انتهاء موسم الحج.. وصول أول فوج للمعتمرين

بعد فترة التوقف خلال موسم الحج، وصل أول فوج من المعتمرين للمسجد الحرام الساعة 12 من صباح اليوم الأحد، بعد جاهزيته المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدء من اليوم الأحد، عبر الحجز من خلال تطبيق اعتمرنا.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أن الرئاسة سخرت كامل قواها البشرية والآلية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية.

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كما أضاف: "جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وإن جميع المداخل زودت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام".

وأشار المحيميد، أن الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن بإذن الله سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر.

كما نوَّه إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، والاستعداد لتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة، والتي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.